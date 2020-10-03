الكاظمي يوجه مفوضية الانتخابات مضاعفة جهودها لإكمال التسجيل البايومتري

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على قيام مفوضية الانتخابات بمضاعفة جهودها لتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين في أقرب وقت، استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة في منتصف عام 2021، داعيا العراقيين المؤهلين للتصويت الى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية الخاصة بكل منهم.

وشدد الكاظمي في تصريح نشره مكتبه الإعلامي، على أهمية تمكين الناخبين كافة من التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة، المقرر إجراؤها في السادس من شهر حزيران المقبل.

واعتبر أن مشاركتهم الواسعة في التصويت دليل على ثقة الشعب العراقي بالديمقراطية والنظام المدني الدستوري، كما يساهم في قطع الطريق على المسيئين لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.



ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام المفوضية والجهات الرسمية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والميسّرة لضمان حصول كافة الناخبين المؤهلين، بما فيهم النازحون، على البطاقة البايومترية خلال فترة وجيزة، ودعا كافة الجهات الرسمية والشعبية الى دعم المفوضية على كافة الأصعدة لإكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات المبكرة المقبلة.