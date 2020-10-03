الفيفا يمنح 9 أشهر إضافية لإدارة مهام الاتحاد العراقي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن استمرار عمل الهيئة المؤقتة لإدارة مهام الاتحاد العراقي عقب انتهاء مهامها في الثالث من تشرين الأول ليمدد تسعة أشهر إضافية.



كما صرحت الهيئة في بيان بالقول :"تلقت الهيئة اشعاراً رسمياً مساء الجمعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد فيه بجهودها وعملها خلال الأشهر الستة الماضية على الرغم من تكليفها بمهام جديدة اضافة إلى مهامها في صياغة النظام الأساسي والقانون الانتخابي للاتحادات الفرعية".



وأضافت أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر التمديد للهيئة المؤقتة لتسعة أشهر تنتهي في 30 حزيران/يونيو من العام المقبل لاستكمال ما بدأته من مهام".

وفي وقت سابق قدم الاتحاد العراقي السابق برئاسة عبد الخالق مسعود مطلع العام الجاري استقالات جماعية بسبب دعاوى قضائية في المحاكم العراقية أثارها وزير الشباب والرياضة الحالي عدنان درجال بإتهام رئيس الاتحاد العراقي السابق مسعود ونائبه علي جبار بتزوير قرارات أدت إلى حرمانه من دخول الانتخابات السابقة للاتحاد العراقي و اشترط التنازل عنها مقابل تلك الاستقالة الجماعية.