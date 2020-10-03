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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 03 تشرين الأول 2020 02:27 م

بسبب كورونا.. تأجيل الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة

قرر القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 تأجيلها، بغرض التحضير لإقامتها في مكان ”مفتوح“ وفقا للإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة الدولة المصرية لانتشار فيروس كورونا.
وأعلن القائمون على المهرجان، في بيان رسمي، تأجيله ليقام في الفترة من 2 وحتى 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، كون الموعد الذي كان محددا في تشرين الأول/نوفمبر الجاري لن يتيح الانتهاء من التحضير للمهرجان، وفقا لكافة الإجراءات الإحترازية ضد كورونا.
وأضاف البيان أنه سيتم الالتزام بتنظيم النسخة الثالثة لمنصة ”أيام القاهرة لصناعة السينما“ في الفترة من 4 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أي خلال فترة إقامة المهرجان.


وبشأن حفلي الافتتاح والختام، أكد البيان أنهما لن يقاما في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كما جرت العادة كل عام، حيث يتم حاليًا التجهيز لمكان مفتوح يستقبل الحفل في الأوبرا بعيدا عن المسارح المغلقة.
ومن المعروف أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سيكرم في افتتاح دورته الـ42، الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد، بحصوله على جائزة ”الهرم الذهبي التقديرية“ لإنجاز العمر، وذلك تقديرا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود.


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