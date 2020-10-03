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السبت, 03 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 03 تشرين الأول 2020 02:20 م

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا

ماني
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة ساديو ماني، مهاجم الفريق، بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.
وأصدر ليفربول بيانا مقتضبا قال فيه: “ أثبت اختبار ساديو ماني إصابته بـ COVID-19 وهو يخضع حاليا للعزل الذاتي وفقا للإرشادات اللازمة.
وأضاف: ”سيواصل النادي اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بكوفيد-19 وسيظل ماني في عزلة ذاتية طوال الفترة الزمنية المطلوبة“.
وغاب ساديو ماني عن تدريبات ليفربول يوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نظيره أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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