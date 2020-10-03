ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة ساديو ماني، مهاجم الفريق، بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.
وأصدر ليفربول بيانا مقتضبا قال فيه: “ أثبت اختبار ساديو ماني إصابته بـ COVID-19 وهو يخضع حاليا للعزل الذاتي وفقا للإرشادات اللازمة.
وأضاف: ”سيواصل النادي اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بكوفيد-19 وسيظل ماني في عزلة ذاتية طوال الفترة الزمنية المطلوبة“.
وغاب ساديو ماني عن تدريبات ليفربول يوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نظيره أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصدر ليفربول بيانا مقتضبا قال فيه: “ أثبت اختبار ساديو ماني إصابته بـ COVID-19 وهو يخضع حاليا للعزل الذاتي وفقا للإرشادات اللازمة.
وأضاف: ”سيواصل النادي اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بكوفيد-19 وسيظل ماني في عزلة ذاتية طوال الفترة الزمنية المطلوبة“.
وغاب ساديو ماني عن تدريبات ليفربول يوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نظيره أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.