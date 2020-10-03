ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة ساديو ماني، مهاجم الفريق، بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.

وأصدر ليفربول بيانا مقتضبا قال فيه: “ أثبت اختبار ساديو ماني إصابته بـ COVID-19 وهو يخضع حاليا للعزل الذاتي وفقا للإرشادات اللازمة.

وأضاف: ”سيواصل النادي اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بكوفيد-19 وسيظل ماني في عزلة ذاتية طوال الفترة الزمنية المطلوبة“.

وغاب ساديو ماني عن تدريبات ليفربول يوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نظيره أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.



