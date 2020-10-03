انفجار يهز مدينة صناعية وسط إيران وسقوط قتيل

قتل شخص في انفجار بمدينة صناعية في محافظة أصفهان وسط إيران، بحسب ما أفادت وكالة ”مهر“ للأنباء، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن مسؤول لجنة إدارة الكوارث المحلية منصور شيشه فروش، قوله إن الحادث وقع في مدينة رازي الصناعية في مقاطعة شهرضا، وسببه ”إهمال“ أحد عمال التلحيم أثناء عمله في جانب من منشأة لتخزين الوقود.

وأضاف: ”فقد العامل حياته بسبب الانفجار والحرارة“، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وسجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران، أواخر حزيران/ يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصا.