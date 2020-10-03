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السبت, 03 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 03 تشرين الأول 2020 01:48 م

العراق يتعهد بوقف هجمات الفصائل على البعثات الأجنبية.. والأمن يراقب مقار الميليشيات

ميليشيات

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اتخاذ العراق عددا من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار.

وقال حسين، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجيّة الأميركيّ مايك بومبيو ، إنه سوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" أن الحديث خلال الاتصال ركز على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأميركيّة بسحب السفارة من بغداد.

وعبّر الوزير حسين عن القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأميركيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ.

وطبقا للموقع، أكّد الوزير الأميركيّ أنّ العلاقات الأميركيّة-العراقيّة مُهمّة للجانبين.

وناقش الوزيران مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، ووعد الوزير الأميركي بأخذ ما طُرِحَ في النقاش بعين الاعتبار، كما أكّد الجانبان أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة.

ووجه رئيس الحكومة  مصطفى الكاظمي، أخيرا بتنفيذ خطة أمنية مشددة لحماية مقرات ومصالح البعثات الأجنبية ومعسكرات تتواجد فيها قوات التحالف الدولي، كما وضع مقرات تعود لفصائل مسلحة تحت رقابة مشددة.

وقال مسؤول أمني، إن "وقف الهجمات على المنطقة الخضراء مؤشر جيد حتى الآن، لكن الوضع ما زال حذرا للغاية وهناك قادة كتل سياسية مقربة من طهران تبذل أيضا مساعي لوقف الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء لأن الأمر جدي".

وأضاف المسؤول أن الحكومة "لم تحصل لغاية الآن على أي تعهد من أي جهة بوقف الهجمات لأن التعهد من أي طرف يعني أنه متورط بالهجمات الماضية، لكن قيادات بتحالف الفتح ودولة القانون تستشعر بخطورة الموقف واحتمالية ضربة جوية أميركية لمواقع فصائل مسلحة وإغلاق للسفارة دفعها إلى التحرك أيضا للتهدئة".

وكشف عن "وجود طيران مراقبة أميركية على مستويات عالية فوق بغداد لرصد أي تهديدات على السفارة الأميركية أو موقع مطار بغداد، كما أن القوات الأمنية تنفذ خطة مشددة لحماية المواقع الأميركية في عموم البلاد، خاصة موقع السفارة الأميركية ببغداد ومواقع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى، من خلال الانتشار الأمني المكثف في عموم مناطق العاصمة، وتفعيل الجهد الاستخباري"، مشيرا إلى أن "الخطة الأمنية التي يتم تنفيذها اقتضت وضع مقار بعض الفصائل المسلحة تحت رقابة سرية مشددة".

وحذرت الولايات المتحدة من أنها لن تتساهل مع الهجمات التي تشنها فصائل موالية لإيران على المصالح الأميركية في العراق، مهددة بالانتقام وسط مخاوف الحكومة العراقية من انسحاب أميركي محتمل.

وأكدت عدة مصادر سياسية ودبلوماسية أن بومبيو أصدر الأسبوع الماضي إنذارا للعراق: إما أن تتوقف الهجمات أو تغلق واشنطن سفارتها وتستدعي دبلوماسييها وجنودها البالغ عددهم ثلاثة آلاف.

وترددت أنباء في الأيام القليلة الماضية  أشارت إلى أن واشنطن بدأت في خفض عدد دبلوماسييها وموظفيها في البعثات الدبلوماسية بالعراق من دون أن تصدر تأكيدات رسمية.

لكن البعض فسّر هذه الإجراءات إما أن الولايات المتحدة تتحسب لهجمات من وكلاء إيران في العراق أو أنها تحضر لردّ قوي على تلك الميليشيات التي تشن ضربات صاروخية على قواعدها وقواتها في الأراضي العراقية.

واتهمت السلطات الكردية في العراق فصائل موالية لإيران باستهداف القوات الأميركية في كردستان بالصواريخ. وتتكرر مثل هذه الهجمات الصاروخية منذ عدة أشهر في العراق وخصوصا باتجاه السفارة الأميركية.

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