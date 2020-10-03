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السبت, 03 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 03 تشرين الأول 2020 01:39 م

تسجيل 9859 إصابة جديدة بفايروس كورونا و174 حالة وفاة في روسيا

كورونا في روسيا
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 9859 إصابة جديدة بفيروس كورونا و174 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت السلطات في بيان لها، إن "الملاكات الطبية العاملة في المؤسسات الصحية سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 9859 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت أنه "تم تسجيل 174 حالة وفاة أثر ارتفاع مضاعفات الفايروس".

واوضحت السلطات الصحية الروسية، ان "حصيلة الإصابات ارتفعت إلى مليون و204502، والوفيات إلى21251 حالة".
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