بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 03 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
نائبة تدعو الكاظمي إلى مغادرة مفهوم الأقوال والتوجه إلى حقيقة الأفعال توقيع اتفاق السلام السوداني بحضور دولي وإقليمي الكاظمي يوجه مفوضية الانتخابات مضاعفة جهودها لإكمال التسجيل البايومتري الفيفا يمنح 9 أشهر إضافية لإدارة مهام الاتحاد العراقي العراق يتعهد بوقف هجمات الفصائل على البعثات الأجنبية.. والأمن يراقب مقار الميليشيات تسجيل 9859 إصابة جديدة بفايروس كورونا و174 حالة وفاة في روسيا كندا تجدد دعمها للعراق في مواجهة التحديات مثال الألوسي لـ بلاسخارت: كفى حيل وسمسرة ومتاجرة بدماء العراقيين العراق سيعلن إفلاسه خلال 6 أشهر.. وحكومة الكاظمي تنوي اقتراض 27 ترليون دينار سلطة الطيران المدني: إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 03 تشرين الأول 2020 01:35 م

كندا تجدد دعمها للعراق في مواجهة التحديات

وزير خاريجة العراق وكندا
أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، أن العراق اتخذ إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكندي، فرانسوا فيليب.

وذكر إعلام وزارة الخارجية في بيان، أن "حسين، بحث مع وزير خارجيّة كندا فرانسوا فيليب آليّات الارتقاء بالتعاون بين البلدين في شتى المجالات، وثمّن السيّد الوزير مواقف كندا الداعمة للعراق، والتعاون الثنائيّ في مُختلِف المجالات".

وأضاف البيان، أن "حسين تطرّق إلى القرار الذي اتخذته الإدارة ألأميركيّة مبدئيّاً بسحب سفارتها من بغداد"، مُشدّداً على أنّ "الحكومة العراقيّة اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق، كما استعرض نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى طهران".

ووفقاً للبيان، "أعرب فيليب عن دعمه للعراق حُكُومة وشعباً في مُواجَهة مُختلِف التحدّيات"، مُؤكّداً أنّ "بلاده وقفت إلى جانب العراقيّين في الحرب على تنظيم داعش الإرهابيّ، وتقف معهم في تثبيت الاستقرار، وبناء الاقتصاد، وحفظ السيادة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير

نائبة تدعو الكاظمي إلى مغادرة مفهوم الأقوال والتوجه إلى حقيقة الأفعال 03 تشرين الأول 2020 03:05 م

توقيع اتفاقية

توقيع اتفاق السلام السوداني بحضور دولي وإقليمي 03 تشرين الأول 2020 02:54 م

الكاظمي فوك

الكاظمي يوجه مفوضية الانتخابات مضاعفة جهودها لإكمال التسجيل البايومتري 03 تشرين الأول 2020 02:36 م

فؤاد حسين

وزير الخارجية لنظيره الكندي :اتخذنا إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية 03 تشرين الأول 2020 12:37 م

صائب خدر

نائب : البرلمان صوت على المعايير العامة للانتخابات .. وعدد النواب لن يتغير في القانون الجديد 03 تشرين الأول 2020 12:34 م

بيداء

كتلة"بابليون" تحذر من عواقب استمرار العجز المالي .. وتسأل : أين المتبقي من الاقتراض ؟ 03 تشرين الأول 2020 12:30 م

منصور-البعيجي-607x330

البعيجي: الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين أمر غير مقبول ولن نسمح بقطع دينار واحد 03 تشرين الأول 2020 12:26 م

فؤاد حسين

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من بومبيو يتناول العلاقات الثنائية وقرار واشنطن المبدئي بسحب سفارتها من بغداد 03 تشرين الأول 2020 12:23 م

التعليقات