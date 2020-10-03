كندا تجدد دعمها للعراق في مواجهة التحديات

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، أن العراق اتخذ إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكندي، فرانسوا فيليب.



وذكر إعلام وزارة الخارجية في بيان، أن "حسين، بحث مع وزير خارجيّة كندا فرانسوا فيليب آليّات الارتقاء بالتعاون بين البلدين في شتى المجالات، وثمّن السيّد الوزير مواقف كندا الداعمة للعراق، والتعاون الثنائيّ في مُختلِف المجالات".



وأضاف البيان، أن "حسين تطرّق إلى القرار الذي اتخذته الإدارة ألأميركيّة مبدئيّاً بسحب سفارتها من بغداد"، مُشدّداً على أنّ "الحكومة العراقيّة اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق، كما استعرض نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى طهران".



ووفقاً للبيان، "أعرب فيليب عن دعمه للعراق حُكُومة وشعباً في مُواجَهة مُختلِف التحدّيات"، مُؤكّداً أنّ "بلاده وقفت إلى جانب العراقيّين في الحرب على تنظيم داعش الإرهابيّ، وتقف معهم في تثبيت الاستقرار، وبناء الاقتصاد، وحفظ السيادة".