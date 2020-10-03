بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 03 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 03 تشرين الأول 2020 01:27 م

مثال الألوسي لـ بلاسخارت: كفى حيل وسمسرة ومتاجرة بدماء العراقيين

بلاسخارت
انتقد السياسي مثال الألوسي، لقاء ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت برئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي.

وقال الآلوسي في تغريدة على "تويتر"، "السيدة الشقراء أهذه هي نتائج اتفاقك مع المندوب السامي مسجدي ؟ حسناً متى يطلق سراح الأسرى المختطفين ؟".

وأضاف "متى يتوقف الاغتيال والتفجيرات؟ متى تتوقف كاتيوشا الأعجام؟ متى يتوقف قتل العراق والعراقيين؟.. احذري سيدتي وأحذرك كفى حيل وسمسرة ومتاجرة بدماء العراقيين".
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