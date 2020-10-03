مثال الألوسي لـ بلاسخارت: كفى حيل وسمسرة ومتاجرة بدماء العراقيين

انتقد السياسي مثال الألوسي، لقاء ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت برئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي.



وقال الآلوسي في تغريدة على "تويتر"، "السيدة الشقراء أهذه هي نتائج اتفاقك مع المندوب السامي مسجدي ؟ حسناً متى يطلق سراح الأسرى المختطفين ؟".



وأضاف "متى يتوقف الاغتيال والتفجيرات؟ متى تتوقف كاتيوشا الأعجام؟ متى يتوقف قتل العراق والعراقيين؟.. احذري سيدتي وأحذرك كفى حيل وسمسرة ومتاجرة بدماء العراقيين".

