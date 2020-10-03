وزير الخارجية لنظيره الكندي :اتخذنا إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين ، مع نظيره الكندي فرانسوا فيليب ، هاتفيا ، القرار الذي اتخذته الادارة الاميركيّة مبدئيّاً بسحب سفارتها من بغداد، مؤكدا :" ان الحكومة العراقية اتخذت اجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.



وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي :" ان الوزيرين بحثا آليّات الارتقاء بالتعاون بين البلدين في شتى المجالات.



واضافت :" ان وزير الخارجيّة ناقش مع نظيره الكندي القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركيّة مبدئيّاً بسحب سفارتها من بغداد، مُشدّداً على :" انّ الحكومة العراقيّة اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق. كما استعرض نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى طهران ".



وأعرب فيليب عن دعمه للعراق حُكُومة وشعباً في مُواجَهة مُختلِف التحدّيات، مُؤكّداً أنّ بلاده وقفت إلى جانب العراقيّين في الحرب على تنظيم داعش الإرهابيّ، وتقف معهم في تثبيت الاستقرار، وبناء الاقتصاد، وحفظ السيادة.