نائب : البرلمان صوت على المعايير العامة للانتخابات .. وعدد النواب لن يتغير في القانون الجديد

أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية صائب خدر استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد الدوائر في قانون الانتخابات .



وقال خدر في تصريح صحفي ان البرلمان عازم على انهاء الخلافات بين الكتل على الدوائر المتعددة خلال الفترة الحالية والتصويت على القانون يوم السبت المقبل ، العاشر من الشهر الحالي "، لافتا الى وجود عدد من المقترحات بشأن هذا القانون ، منها تقسيم الدائرة الواحدة الى 3 او 5 مقاعد برلمانية او اكثر ".



واوضح :" ان البرلمان صوت على المعايير العامة للانتخابات ، ولكن من الممكن ان يختلف عدد الدوائر بين محافظة واخرى بحسب طبيعة الاحصاء السكاني ووجود القوميات فيها



واكد خدر :" ان عدد اعضاء مجلس النواب لن يتغير في القانون الجديد للانتخابات وسيبقى العدد 329 نائبا للدورة المقبلة.