بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 03 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 03 تشرين الأول 2020 12:32 م

دائرة الإصلاح : الإفراج عن ٤٦٩ نزيلا خلال شهر أيلول

وزارة العدل
أعلنت دائرة الاصلاح  التابعة لوزارة العدل عن اطلاق سراح (٤٦٩) نزيلا بينهم (٤٢٣) من الرجال و (٤٦) من النساء خلال شهر ايلول  الماضي .

 وقال بيان للوزارة  ان دائرة الاصلاح  اتخذت كافة التدابير والاجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء امام المحاكم ".

واضاف البيان :" ان ملاكات التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي ، بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع باجراءات اطلاق سراح النزلاء.
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أخر تعديل: السبت، 03 تشرين الأول 2020 12:39 م
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