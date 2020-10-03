دائرة الإصلاح : الإفراج عن ٤٦٩ نزيلا خلال شهر أيلول

أعلنت دائرة الاصلاح التابعة لوزارة العدل عن اطلاق سراح (٤٦٩) نزيلا بينهم (٤٢٣) من الرجال و (٤٦) من النساء خلال شهر ايلول الماضي .



وقال بيان للوزارة ان دائرة الاصلاح اتخذت كافة التدابير والاجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء امام المحاكم ".



واضاف البيان :" ان ملاكات التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي ، بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع باجراءات اطلاق سراح النزلاء.