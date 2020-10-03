دائرة الإصلاح : الإفراج عن ٤٦٩ نزيلا خلال شهر أيلول

أعلنت دائرة الاصلاح التابعة لوزارة العدل عن اطلاق سراح (٤٦٩) نزيلا بينهم (٤٢٣) من الرجال و (٤٦) من النساء خلال شهر ايلول الماضي .
وقال بيان للوزارة ان دائرة الاصلاح اتخذت كافة التدابير والاجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء امام المحاكم ".
واضاف البيان :" ان ملاكات التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي ، بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع باجراءات اطلاق سراح النزلاء.
وقال بيان للوزارة ان دائرة الاصلاح اتخذت كافة التدابير والاجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء امام المحاكم ".
واضاف البيان :" ان ملاكات التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي ، بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع باجراءات اطلاق سراح النزلاء.