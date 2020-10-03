كتلة"بابليون" تحذر من عواقب استمرار العجز المالي .. وتسأل : أين المتبقي من الاقتراض ؟

ابدت كتلة "بابليون" النيابية، استغرابها من موقف الحكومة بتأخير رواتب الموظفين لغاية اليوم .
وقالت النائبة عن الكتلة بيداء خضر السلمان ان مجلس النواب صوت قبل شهرين على قانون الاقتراض لمدة ثلاثة اشهر ، لتأمين رواتب الموظفين ، والمتقاعدين ، ودفعت الحكومة رواتب لشهرين "، متسائلة :" اين المتبقي من الاقتراض ".
واوضحت :" ان الاستمرار بالعجز المالي والاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي سيصيبان الدولة بالشلل خلال الفترة المقبلة ، وسيدخل البلد في ازمة حقيقية لا نعرف نتائجها ".
واكدت :" ان الحكومة الحالية تعيش حالة تخبط واضح ، وليست لديها رؤية اقتصادية لانتشال واقع البلد وحل الازمات ، على الرغم من تصاعد اسعار النفط وزيادة الواردات للبلد .
وحذرت السلمان من هيجان الشارع العراقي تجاه الحكومة والوضع الحالي نتيجة تأخر الرواتب ".
وقالت النائبة عن الكتلة بيداء خضر السلمان ان مجلس النواب صوت قبل شهرين على قانون الاقتراض لمدة ثلاثة اشهر ، لتأمين رواتب الموظفين ، والمتقاعدين ، ودفعت الحكومة رواتب لشهرين "، متسائلة :" اين المتبقي من الاقتراض ".
واوضحت :" ان الاستمرار بالعجز المالي والاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي سيصيبان الدولة بالشلل خلال الفترة المقبلة ، وسيدخل البلد في ازمة حقيقية لا نعرف نتائجها ".
واكدت :" ان الحكومة الحالية تعيش حالة تخبط واضح ، وليست لديها رؤية اقتصادية لانتشال واقع البلد وحل الازمات ، على الرغم من تصاعد اسعار النفط وزيادة الواردات للبلد .
وحذرت السلمان من هيجان الشارع العراقي تجاه الحكومة والوضع الحالي نتيجة تأخر الرواتب ".