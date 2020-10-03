كتلة"بابليون" تحذر من عواقب استمرار العجز المالي .. وتسأل : أين المتبقي من الاقتراض ؟

ابدت كتلة "بابليون" النيابية، استغرابها من موقف الحكومة بتأخير رواتب الموظفين لغاية اليوم .



وقالت النائبة عن الكتلة بيداء خضر السلمان ان مجلس النواب صوت قبل شهرين على قانون الاقتراض لمدة ثلاثة اشهر ، لتأمين رواتب الموظفين ، والمتقاعدين ، ودفعت الحكومة رواتب لشهرين "، متسائلة :" اين المتبقي من الاقتراض ".



واوضحت :" ان الاستمرار بالعجز المالي والاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي سيصيبان الدولة بالشلل خلال الفترة المقبلة ، وسيدخل البلد في ازمة حقيقية لا نعرف نتائجها ".



واكدت :" ان الحكومة الحالية تعيش حالة تخبط واضح ، وليست لديها رؤية اقتصادية لانتشال واقع البلد وحل الازمات ، على الرغم من تصاعد اسعار النفط وزيادة الواردات للبلد .



وحذرت السلمان من هيجان الشارع العراقي تجاه الحكومة والوضع الحالي نتيجة تأخر الرواتب ".