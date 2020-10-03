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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 03 تشرين الأول 2020 12:26 م

البعيجي: الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين أمر غير مقبول ولن نسمح بقطع دينار واحد

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وصف النائب منصور البعيجي الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين بانه :" امر غير مقبول ولايمكن القبول او السماح به نهائيا ، وتحت اي ظرف ، لان الموظفين غير معنيين بالازمة المالية التي يمر بها البلد وهذا واجب الحكومة تجاه موظفيها ".

واشار البعيجي في بيان  الى ان الاداء للوضع المالي والاقتصادي للدولة غير صحيح ،  الامر الذي ادى الى تدهور الواقع المالي في البلد ، لذلك فالامر يحتم على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الواقع الاقتصادي للبلد باسرع وقت ".

واوضح  :" ان الاتجاه لتخفيض رواتب موظفي الدولة سيسبب كارثة اقتصادية كبيرة لهذه الشريحة المهمة التي تخدم دوائر الدولة ، خصوصا وان ابناء  هذه الشريحة رواتبهم لاتكفيهم الى نهاية الشهر ، فكيف يكون الحال اذا تم تخفيضها "، مبينا :" ان هذا الامر غير ممكن نهائيا ".
واضاف البعيجي :" باعتبارنا ممثلين عن الشعب ، لن نقبل بتخفيض رواتب موظفي الدولة دينارا واحدا  ولأي سبب كان ، وعلى الحكومة ان تجد خططا مناسبة لحل الازمة المالية في البلد ، التي لطالما حذرنا من حدوثها ولم نجد اذانا صاغية ، بالتالي تخفيض الرواتب ليس حلا ، انما الحل بتفعيل القطاعات الاخرى ، الصناعة والزراعة والاتصالات والمنافذ الحدودية ، من اجل تعظيم ايرادات الدولة مع وضع خطط مناسبة لانهاء الازمة الحالية التي يمر بها البلد بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين لانه لن يحل الازمة في البلد ".
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