البعيجي: الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين أمر غير مقبول ولن نسمح بقطع دينار واحد

وصف النائب منصور البعيجي الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين بانه :" امر غير مقبول ولايمكن القبول او السماح به نهائيا ، وتحت اي ظرف ، لان الموظفين غير معنيين بالازمة المالية التي يمر بها البلد وهذا واجب الحكومة تجاه موظفيها ".
واشار البعيجي في بيان الى ان الاداء للوضع المالي والاقتصادي للدولة غير صحيح ، الامر الذي ادى الى تدهور الواقع المالي في البلد ، لذلك فالامر يحتم على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الواقع الاقتصادي للبلد باسرع وقت ".
واوضح :" ان الاتجاه لتخفيض رواتب موظفي الدولة سيسبب كارثة اقتصادية كبيرة لهذه الشريحة المهمة التي تخدم دوائر الدولة ، خصوصا وان ابناء هذه الشريحة رواتبهم لاتكفيهم الى نهاية الشهر ، فكيف يكون الحال اذا تم تخفيضها "، مبينا :" ان هذا الامر غير ممكن نهائيا ".
واضاف البعيجي :" باعتبارنا ممثلين عن الشعب ، لن نقبل بتخفيض رواتب موظفي الدولة دينارا واحدا ولأي سبب كان ، وعلى الحكومة ان تجد خططا مناسبة لحل الازمة المالية في البلد ، التي لطالما حذرنا من حدوثها ولم نجد اذانا صاغية ، بالتالي تخفيض الرواتب ليس حلا ، انما الحل بتفعيل القطاعات الاخرى ، الصناعة والزراعة والاتصالات والمنافذ الحدودية ، من اجل تعظيم ايرادات الدولة مع وضع خطط مناسبة لانهاء الازمة الحالية التي يمر بها البلد بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين لانه لن يحل الازمة في البلد ".
واشار البعيجي في بيان الى ان الاداء للوضع المالي والاقتصادي للدولة غير صحيح ، الامر الذي ادى الى تدهور الواقع المالي في البلد ، لذلك فالامر يحتم على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الواقع الاقتصادي للبلد باسرع وقت ".
واوضح :" ان الاتجاه لتخفيض رواتب موظفي الدولة سيسبب كارثة اقتصادية كبيرة لهذه الشريحة المهمة التي تخدم دوائر الدولة ، خصوصا وان ابناء هذه الشريحة رواتبهم لاتكفيهم الى نهاية الشهر ، فكيف يكون الحال اذا تم تخفيضها "، مبينا :" ان هذا الامر غير ممكن نهائيا ".
واضاف البعيجي :" باعتبارنا ممثلين عن الشعب ، لن نقبل بتخفيض رواتب موظفي الدولة دينارا واحدا ولأي سبب كان ، وعلى الحكومة ان تجد خططا مناسبة لحل الازمة المالية في البلد ، التي لطالما حذرنا من حدوثها ولم نجد اذانا صاغية ، بالتالي تخفيض الرواتب ليس حلا ، انما الحل بتفعيل القطاعات الاخرى ، الصناعة والزراعة والاتصالات والمنافذ الحدودية ، من اجل تعظيم ايرادات الدولة مع وضع خطط مناسبة لانهاء الازمة الحالية التي يمر بها البلد بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين لانه لن يحل الازمة في البلد ".