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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 03 تشرين الأول 2020 11:41 ص

الجبوري: الأوضاع الأمنية في ديالى غير مستقرة

أحمد مظهر الجبوري

أكد النائب أحمد مظهر الجبوري، اليوم السبت، أن الأوضاع الأمنية في ديالى غير مستقرة وبحاجة إلى تعزيز أمني واستخباري.

 وقال الجبوري في بيان، إن "من أولويات عمل البرلمان الرقابي والتشريعي الاستماع إلى المواطنين والنظر بمطالبهم القانونية وهذا مانقوم به من خلال اللقاءات المستمرة مع مختلف شرائح المجتمع في المحافظة".

واضاف أن "مطالب المواطنين ليست مستحيلة او صعبة التطبيق خاصة في المجال الخدمي والتربوي المعيرة عن واقع الحال الذي يجب ان يكون افضل لما يمتلكه البلد من موارد وإمكانيات".

وأوضح أنه "على الجهات التنفيذية العمل بخطوات سريعة لإنهاء ملف المحاضرين المجانيين وتحويلهم للملاك الدائم ضمن الموازنات المقبلة".

وتابع الجبوري: أن " الأوضاع الأمنية في بعض مناطق ديالى وخاصة في جلولاء والسعدية وخانقين لاتزال غير مستقرة وبحاجة الى تعزيز امني واستخباري وهذا مالمسناه من خلال لقاءاتنا مع القيادات الامنية في هذه المناطق"، مشددا على "ضرورة ان تأخذ الجهات التنفيذية هذه المطالب بنظر الاعتبار والاهمية القصوى لما تمثله المحافظة من اهمية في الاستقرار المجتمعي بشكل".

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