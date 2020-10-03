بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 03 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
نائبة تدعو الكاظمي إلى مغادرة مفهوم الأقوال والتوجه إلى حقيقة الأفعال توقيع اتفاق السلام السوداني بحضور دولي وإقليمي الكاظمي يوجه مفوضية الانتخابات مضاعفة جهودها لإكمال التسجيل البايومتري الفيفا يمنح 9 أشهر إضافية لإدارة مهام الاتحاد العراقي العراق يتعهد بوقف هجمات الفصائل على البعثات الأجنبية.. والأمن يراقب مقار الميليشيات تسجيل 9859 إصابة جديدة بفايروس كورونا و174 حالة وفاة في روسيا كندا تجدد دعمها للعراق في مواجهة التحديات مثال الألوسي لـ بلاسخارت: كفى حيل وسمسرة ومتاجرة بدماء العراقيين العراق سيعلن إفلاسه خلال 6 أشهر.. وحكومة الكاظمي تنوي اقتراض 27 ترليون دينار سلطة الطيران المدني: إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 03 تشرين الأول 2020 11:14 ص

الصحة العالمية: العراق يدخل مرحلة "التفشي المجتمعي" بفايروس كورونا

كورونا العراق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن العراق دخل ما يسمى بمرحلة "التفشي المجتمعي" بفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة، محذرة من تفشي الوباء في عموم البلاد.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل، إن مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي؛ مازالت تحت السيطرة، والدولة تبذل جهوداً لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بحيث يكون ضمن القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية.

واوضح أن بقاء انتشار الفيروس ضمن الحدود الحالية يجعل الدولة تسيطر عليه،  وأوضح ان "عدد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من 50 بالمئة من عدد المصابين بالفيروس، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات، تشكل عاملاً مقلقاً.

وأردف إسماعيل بالقول ان "العراق دخل حالياً في مرحلة "التفشي المجتمعي" وهي تمثل المرحلة الثالثة اما المرحلة الرابعة فستكون فيها البلاد موبوءة بشكل كامل، الأمر الذي يتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات سريعة وشديدة تتمثل بالإغلاق التام والعزل الكامل".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة؛ جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية، لاسيما  ان الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في عدد المصابين، وبالتالي سيكون هناك طلب على الأسرة لاستيعاب تلك الأعداد، وقد يشكل ذلك مشكلة حقيقية لاسيما إذا تضاعفت أعداد الإصابات على الأعداد المسجلة خلال هذه الفترة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صفوان قصي

خبير اقتصادي: تأخر دفع رواتب الموظفين يؤكد ضعف إدارة السيولة المالية في العراق 03 تشرين الأول 2020 12:38 م

وزارة العدل

دائرة الإصلاح : الإفراج عن ٤٦٩ نزيلا خلال شهر أيلول 03 تشرين الأول 2020 12:32 م

الفنان نزار السامرائي

الموت يغيب الفنان العراقي نزار السامرائي 03 تشرين الأول 2020 10:12 ص

تربية البصرة

إصابة مدير عام تربية البصرة بفيروس كورونا 03 تشرين الأول 2020 10:04 ص

علي اللامي

لجنة نيابية تقدم تقريراً للنزاهة عن تهريب السكراب 03 تشرين الأول 2020 10:02 ص

التمور

الزراعة تعلن عن البدء بتصدير التمور إلى دول العالم 03 تشرين الأول 2020 09:59 ص

أم قصر

إحباط محاولة تهريب سيارت دون الموديل ومعسل ممنوع من الاستيراد في أم قصر الأوسط 03 تشرين الأول 2020 09:57 ص

وزير الصحة حسن التميمي

الصحة والبيئة تحذر من موجة جديدة لجائحة كورونا في الشتاء المقبل 03 تشرين الأول 2020 09:53 ص

التعليقات