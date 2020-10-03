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السبت, 03 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 03 تشرين الأول 2020 11:06 ص

حسين يدعو طرفي النزاع "أذربيجان وأرمينيا" إلى المفاوضات

فؤاد حسين
دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، طرفي النزاع "أذربيجان وأرمينيا" إلى الارتكان للمفاوضات، واعتماد الحلول السياسية فى حلحلة الخلاف الدائر بينهما؛ استنادا إلى مبادئ القانون الدولي، والقرارات الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان، أن "حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأذرى جيحون بيراموف؛ لإطلاع العراق على صورة الأزمة بين البلدين، والجذور التاريخية للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن، وشدد وزير الخارجية - بحسب البيان - على "ضرورة رجوع طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات".

وقال إنه "من تجاربنا السابقة؛ ونتيجة لتعرض المنطقة إلى حروب عديدة، واستناداً إلى مبادئنا، فإننا لا نرى فى العنف والحرب طريقا للوصول إلى الأهداف".
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