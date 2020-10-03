بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 03 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
نائبة تدعو الكاظمي إلى مغادرة مفهوم الأقوال والتوجه إلى حقيقة الأفعال توقيع اتفاق السلام السوداني بحضور دولي وإقليمي الكاظمي يوجه مفوضية الانتخابات مضاعفة جهودها لإكمال التسجيل البايومتري الفيفا يمنح 9 أشهر إضافية لإدارة مهام الاتحاد العراقي العراق يتعهد بوقف هجمات الفصائل على البعثات الأجنبية.. والأمن يراقب مقار الميليشيات تسجيل 9859 إصابة جديدة بفايروس كورونا و174 حالة وفاة في روسيا كندا تجدد دعمها للعراق في مواجهة التحديات مثال الألوسي لـ بلاسخارت: كفى حيل وسمسرة ومتاجرة بدماء العراقيين العراق سيعلن إفلاسه خلال 6 أشهر.. وحكومة الكاظمي تنوي اقتراض 27 ترليون دينار سلطة الطيران المدني: إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 03 تشرين الأول 2020 10:32 ص

صراع "الدولة واللادولة" في العراق.. حكومة الكاظمي تتحرك لتأمين المنطقة الخضراء

الكاظمي والميليشيات

ازداد الصراع الرهيب بين الدولة واللادولة في العراق، بين حكومة مصطفى الكاظمي التي بدأت التحرك لتأمين المنطقة الخضراء وسط بغداد والميليشيات الموالية لإيران.

ولم يعد فريق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يواجه خصومه من قادة الفصائل الشيعية وحسب، بل يواجه نفسه في امتحان مطاولة واختبار قدرات يراد لها أن تكون استثنائية.

وحسب تدفق الأحداث والمعلومات بشأن ما يقال إنه إصرار أميركي على إغلاق السفارة في بغداد، فإن العنوان الرئيس لهذه الأزمة هو وضع الكاظمي في امتحان لا مفر فيه من مواجهة قادة فصائل رسموا لرئيس الحكومة دوراً مقيداً في إنجاز الانتخابات، وتصريف أعمال الدولة إلى حينها.

وفي 14 أيلول الماضي أجرى الكاظمي تعديلات في مناصب خاصة، شملت أجهزة المخابرات والمال ومؤسسات أخرى، ولاقت قراراته تلك ردود أفعال مناهضة من قوى شيعية قالت إن الحكومة أعادت إنتاج المحاصصة.

ويبدوا من المنهجية التي تضغط بها الفصائل الشيعية أنها تريد تحقيق أهداف مزدوجة؛ السفارة الأميركية وحكومة الكاظمي في آن واحد، لكن ما يرشَّح من مكاتب قادة تلك الفصائل يفيد بأنهم يستثمرون في التهديدات الأمنية ضد البعثات الدبلوماسية لإسقاط الكاظمي، وبالضرورة قبل موعد الانتخابات المبكرة.

وبين هذه الرسائل المباشرة أحياناً والمشفرة مرات كثيرة، اختار الكاظمي وسائله المتاحة لتحقيق المكاسب، ومن الواضح أنه لا يريد مواجهة مفتوحة مع الجميع، لكنه يتقدم خطوات صغيرة بدلالات أمنية تصل سريعاً للخصوم.

الأسبوع الماضي، عيّن رئيس الحكومة اللواء حامد الزهيري، وهو العميد السابق للكلية العسكرية العراقية، مديراً لأمن المنطقة الخضراء، وهي التي تضم الآن بعثات أجنبية جنباً إلى جنب مع مكاتب فصائل مسلحة أجاز دخولها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وتقول مصادر، إن الحكومة بدأت بالفعل بتأمين المنطقة الخضراء من فصائل مسلحة تستقر هناك، لكن هذه العملية ستواجه رفض قادة نافذين قد يفتحون جبهة أوسع مع الكاظمي، وهو الأمر ذاته الذي تفسره المصادر بأنه وراء استهداف قاعدة حرير الأميركية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

وما يرشَّح من قنوات اتصال حكومية يفيد بأن الكاظمي يريد تنفيذ خطته في تأمين البعثات، وإخلاء المنطقة الخضراء، بل بغداد بالكامل، عبر عملية مركبة من التفاهمات المباشرة وعبر الوسطاء السياسيين مع بعض قادة الفصائل، وعن طريق عمليات أمنية محدودة لكنها نوعية، لا تترك وراءها أي فرص لمزيد من التوتر.

من جهتها، أعلنت أربيل أنها تعمل بتوافق تام مع الكاظمي بشأن قضية الصواريخ، خصوصاً بعد استهداف قاعدة للتحالف الدولي في منطقة حرير قرب عاصمة إقليم كردستان.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في تصريح، إن الخطوة الأولى التي ستتخذها حكومة كردستان لحماية البعثات الدبلوماسية ومصالح الولايات المتحدة الأميركية هي التعاون مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للتخلص من سطوة الفصائل المنفلتة، وإبعادها عن المناطق القريبة من أربيل والإقليم.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الثورة

أبرزها شبح الإفلاس .. 5 أزمات طاحنة تحاصر اقتصاد بلاد الرافدين في العيد الـ 88 للاستقلال 03 تشرين الأول 2020 02:45 م

شاحنات الموت

تفاصيل الصفقات المنظمة بين ميليشيات الحشد الإخواني الإرهابي والحوثي لتهريب شحنات الموت العابرة لخطوط النار في تعز 03 تشرين الأول 2020 02:37 م

10201813212123286996878

دور مشبوه .. ممثلة الأمم المتحدة تشعل غضب العراقيين .. ولقاؤها مدرج على لائحة الإرهاب ليس الأول 03 تشرين الأول 2020 02:13 م

ميليشيات

العراق يتعهد بوقف هجمات الفصائل على البعثات الأجنبية.. والأمن يراقب مقار الميليشيات 03 تشرين الأول 2020 01:48 م

العراق والإفلاس

العراق سيعلن إفلاسه خلال 6 أشهر.. وحكومة الكاظمي تنوي اقتراض 27 ترليون دينار 03 تشرين الأول 2020 12:33 م

الكاظمي

الكاظمي يؤكد تعزيز إجراءات حماية السفارات.. وواشنطن تكشف زعزعة الميليشيات الموالية لإيران استقرار بغداد 02 تشرين الأول 2020 04:08 م

ثورة تشرين

قلصت نفوذ إيران وأقالت الحكومة ودعت لانتخابات مبكرة.. ثورة تشرين مستمرة حتى تحقيق المطالب العشر 02 تشرين الأول 2020 01:47 م

السفارة-الامريكية

هل نقل السفارات الأجنبية هو الحل لتفادي استهدافها من الميليشيات الإيرانية؟.. مراقبون يجيبون 02 تشرين الأول 2020 01:32 م

التعليقات