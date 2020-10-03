بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 03 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
نائبة تدعو الكاظمي إلى مغادرة مفهوم الأقوال والتوجه إلى حقيقة الأفعال توقيع اتفاق السلام السوداني بحضور دولي وإقليمي الكاظمي يوجه مفوضية الانتخابات مضاعفة جهودها لإكمال التسجيل البايومتري الفيفا يمنح 9 أشهر إضافية لإدارة مهام الاتحاد العراقي العراق يتعهد بوقف هجمات الفصائل على البعثات الأجنبية.. والأمن يراقب مقار الميليشيات تسجيل 9859 إصابة جديدة بفايروس كورونا و174 حالة وفاة في روسيا كندا تجدد دعمها للعراق في مواجهة التحديات مثال الألوسي لـ بلاسخارت: كفى حيل وسمسرة ومتاجرة بدماء العراقيين العراق سيعلن إفلاسه خلال 6 أشهر.. وحكومة الكاظمي تنوي اقتراض 27 ترليون دينار سلطة الطيران المدني: إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 03 تشرين الأول 2020 10:12 ص

الموت يغيب الفنان العراقي نزار السامرائي

الفنان نزار السامرائي

غيب الموت الفنان العراقي الرائد نزار السامرائي بسبب أزمة قلبية.

وقال، تجمع " فنانو العراق"، إنه  ينعى وفاة الفنان الرائد نزار السامرائي.

فيما أشارت مصادر إلى أن الفنان نزار السامرائي توفي مساء الجمعة بسبب أزمة قلبية.

بدأ السامرائي مسيرته الفنية مع المسرح عام 1966 حين شارك صادق الأطرقجي وطعمة التميمي وفخر العقيدي وهدية الخالدي بطولة مسرحية "بيت أبوكمال" ليقدم بعدها قرابة الخمسين مسرحية إضافة لخوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل.

كما شارك الفنان الراحل في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية منها "عطارد" و"البديل" و"عندما تُسرق الأحلام" و"فتاة في العشرين" و"وجهة نظر" و"دائما نحب" و"فاتنة بغداد" و"أيوب" و"عائد من الرماد".

وقدم أكثر من 20 فيلما مثل "بيوت في ذلك الزقاق" و"الملك غازي" و"القادسية" و"يوم آخر" و"الباحثون" و"الحدود الملتهبة" و"صخب البحر" و"بغداد خارج بغداد"، كما كانت له تجربة بالسينما المصرية في فيلم "عيون لا تنام" أمام فريد شوقي وأحمد زكي ومديحة كامل.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صفوان قصي

خبير اقتصادي: تأخر دفع رواتب الموظفين يؤكد ضعف إدارة السيولة المالية في العراق 03 تشرين الأول 2020 12:38 م

وزارة العدل

دائرة الإصلاح : الإفراج عن ٤٦٩ نزيلا خلال شهر أيلول 03 تشرين الأول 2020 12:32 م

كورونا العراق

الصحة العالمية: العراق يدخل مرحلة "التفشي المجتمعي" بفايروس كورونا 03 تشرين الأول 2020 11:14 ص

تربية البصرة

إصابة مدير عام تربية البصرة بفيروس كورونا 03 تشرين الأول 2020 10:04 ص

علي اللامي

لجنة نيابية تقدم تقريراً للنزاهة عن تهريب السكراب 03 تشرين الأول 2020 10:02 ص

التمور

الزراعة تعلن عن البدء بتصدير التمور إلى دول العالم 03 تشرين الأول 2020 09:59 ص

أم قصر

إحباط محاولة تهريب سيارت دون الموديل ومعسل ممنوع من الاستيراد في أم قصر الأوسط 03 تشرين الأول 2020 09:57 ص

وزير الصحة حسن التميمي

الصحة والبيئة تحذر من موجة جديدة لجائحة كورونا في الشتاء المقبل 03 تشرين الأول 2020 09:53 ص

التعليقات