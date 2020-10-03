الموت يغيب الفنان العراقي نزار السامرائي

غيب الموت الفنان العراقي الرائد نزار السامرائي بسبب أزمة قلبية.

وقال، تجمع " فنانو العراق"، إنه ينعى وفاة الفنان الرائد نزار السامرائي.

فيما أشارت مصادر إلى أن الفنان نزار السامرائي توفي مساء الجمعة بسبب أزمة قلبية.

بدأ السامرائي مسيرته الفنية مع المسرح عام 1966 حين شارك صادق الأطرقجي وطعمة التميمي وفخر العقيدي وهدية الخالدي بطولة مسرحية "بيت أبوكمال" ليقدم بعدها قرابة الخمسين مسرحية إضافة لخوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل.

كما شارك الفنان الراحل في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية منها "عطارد" و"البديل" و"عندما تُسرق الأحلام" و"فتاة في العشرين" و"وجهة نظر" و"دائما نحب" و"فاتنة بغداد" و"أيوب" و"عائد من الرماد".

وقدم أكثر من 20 فيلما مثل "بيوت في ذلك الزقاق" و"الملك غازي" و"القادسية" و"يوم آخر" و"الباحثون" و"الحدود الملتهبة" و"صخب البحر" و"بغداد خارج بغداد"، كما كانت له تجربة بالسينما المصرية في فيلم "عيون لا تنام" أمام فريد شوقي وأحمد زكي ومديحة كامل.