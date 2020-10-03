إحباط محاولة تهريب أجهزة ومعدات اتصال في منفذ أم قصر الاوسط

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن احباط محاولة تهريب اجهزة ومعدات اتصال في منفذ ام قصر الاوسط.



وقالت الهيئة في بيان صحفي ، انها :" احبطت محاولة تهريب حاوية بداخلها اجهزة ومعدات اتصال في منفذ ميناء ام قصر الاوسط بالبصرة ، بالاستناد الى معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي".



واضافت :" ان عملية ضبط الحاوية تمت داخل الحرم الكمركي ، بعد الحصول على موافقة الجهات القضائية المختصة و تشكيل لجنة للكشف عليها ، وتبين صحة المعلومات الواردة".