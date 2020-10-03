لجنة نيابية تقدم تقريراً للنزاهة عن تهريب السكراب

أعدّت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تقريراً مفصلاً عن ملف السكراب وعمليات التهريب التي تشهدها بعض المحافظات.



وقال عضو اللجنة علي اللامي، إن "اللجنة لديها اطلاع واسع على عمليات التهريب في ملف السكراب في عدد من المحافظات".



وأضاف، أن "اللجنة سترفع تقريراً إلى هيأة النزاهة يتضمن حجم التهريب والجهات المشخصة والمقصرة في ذلك وكيفية وصول الشاحنات المحملة بالحديد من البصرة ومحافظات أخرى إلى معمل الحديد والصلب في أربيل والسليمانية".



وأشار إلى أن “اللجنة العليا لمكافحة الفساد مطالبة بالتحقيق في ملف تهريب حديد السكراب في محافظات عدة من بينها البصرة ونينوى، مبينا أن استثمار حديد السكراب من شأنه تحريك الجانب الاقتصادي وتغطية احتياجات البلد من إنتاج الحديد والصلب.

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