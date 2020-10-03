الزراعة تعلن عن البدء بتصدير التمور إلى دول العالم

أعلنت وزارة الزراعة عن البدء بعمليات تصدير التمور الى دول العالم من خلال القطاع الخاص .



وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان أن الوزير محمد كريم الخفاجي وجه بتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بعملية التصدير سواء كان في مجال منح اجازات التصدير او في عملية تعفير وتبخير التمور الجاهزة للتصدير من قبل القطاع الخاص ، مشددا على استمرار منع استيراد التمور ومادة الدبس من اجل حماية المنتج المحلي ، عادا ما يدخل منها غير قانوني.



واشار الى ان الكميات المتوقع تصديرها من التمور قد تصل الى قرابة ٧٠٠ الف طن ، مهيبا بكافة الاجهزة الامنية وهيأة المناقذ الحدودية بتشديد الاجراءات لاجل حماية المنتج المحلي من جانب وزيادة واردات الدولة من العملة الصعبة من جانب أخر خدمة لاقتصادنا الوطني.