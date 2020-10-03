الصحة والبيئة تحذر من موجة جديدة لجائحة كورونا في الشتاء المقبل

حذرت وزارة الصحة والبيئة، من موجة جديدة لجائحة كورونا في فصل الشتاء المقبل.

وقال وزير الصحة حسن التميمي ، إن "هناك تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من نسب الشفاء العالية، وتراجع أعداد الوفيات"، مرجعاً سبب الارتفاع بالإصابات إلى وجود "تهاون من قبل المواطن في الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، الذي يمثل أمراً مقلقاً ولاسيما وإننا مقبلون على زيارة الأربعينية".



وحذر التميمي من "ارتفاع الإصابات في موسم الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة على منوال البلدان الأخرى من مثيل إنجلترا، وإيطاليا، وفرنسا، ودول الجوار "، مؤكداً أن "التزام المواطن بالإجراءات الوقائية هو المحدد الأساسي بتقليل الإصابات بالفيروس".