بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 03 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 03 تشرين الأول 2020 09:46 ص

كندا: نراقب التهديدات الأمنية بالعراق عن كثب والهجمات على أربيل لم تؤثر على قواتنا

القوات الكندية
قالت وزارة الدفاع الكندية، أنها على دراية بالأحداث الأخيرة في العراق، وأنها تراقب التهديدات الأمنية عن كثب.

واوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع جيسيكا لاميراندي في بيان إن "الهجمات الأخيرة على قاعدة عسكرية في أربيل لم تؤثر على قوات التحالف."


وأضافت لاميراندي أن "جميع أعضاء القوات هناك آمنون، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة."

ونشرت كندا قواتها لأول مرة في العراق، في تشرين الأول 2014 حيث كان تنظيم داعش يجتاح مساحات شاسعة من الأراضي في العراق.

بدوره، أعرب وزير الدفاع هارجيت ساجان عن دعمه المستمر لمهمة العراق، مضيفاً: "نحن على دراية بالأحداث الأخيرة في العراق ونراقب التهديدات الأمنية عن كثب".
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