نائب: الحكومة لديها أموال كافية وتأخر صرف رواتب الموظفين أمر غامض

أكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد ان تأخر صرف رواتب الموظفين امر غامض وغير مقبول اطلاقا".



وقال:" ان الحكومة لديها اموال كافية لتوزيع الرواتب ، واللجنة المالية تبحث سبب عدم توزيعها ".



واضاف رشيد :" ان هناك ازمة مالية ، لكن الحكومة ملزمة بتوزيع الرواتب ، وعليها الوفاء بالتزاماتها دون تأخير.