الكاظمي يؤكد تعزيز إجراءات حماية السفارات.. وواشنطن تكشف زعزعة الميليشيات الموالية لإيران استقرار بغداد

اجتماعات مكثفة تجريها السلطات الأمنية من أجل السيطرة على حالة الفوضى التي تسببت فيها الميليشيات المسلحة، واحتواء أزمة تهديد البعثات الدبلوماسية.

يأتي ذلك في الوقت الذى تستمر فيه إطلاق الصواريخ على أرتال ومعدات تابعة للتحالف الدولي ضد داعش في العراق.

وخلال الساعات الماضية، ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطنى لبحث أمن البعثات الدبلوماسية في البلاد.

وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطنى على اتخاذ إجراءات ضد الأعمال العدوانية التي استهدفت محيط مطار أربيل.

كما أكد المجلس الوزاري للأمن الوطنى على محاسبة القطعات الأمنية فى المناطق التي يحدث فيها أي خرق أمني.

وأشار مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطنى إلى ضرورة تعزيز إجراءات حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية.

كما تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي اليوم إلى هجوم صاروخي في مدينة الديوانية جنوب العراق.

فقد أكدت خلية الإعلام الأمني أن الرتل الذي يعود لشركات نقل عراقية ويقوده سائقون عراقيون تعرض إلى الهجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشوملي بمحافظة الديوانية؛ مما ألحق أضرارا مادية بإحدى الحاويات، من دون خسائر بشرية، مشيرة إلى أن الرتل واصل سيره نحو وجهته المقصودة.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بعلاقة طويلة الأمد مع العراق، موضحة أن الميليشيات الموالية لإيران تزعزع استقرار العراق.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على حماية جنودنا في العراق، لافتا إلى أن اتفاق التفاوض اللبناني الإسرائيلي استغرق سنوات من العمل.

من جانبه قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، إن الصواريخ التي تم إطلاقها على أربيل أطلقت من مناطق تحت نفوذ الحشد الشعبي.

وقبلها ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، القبض على إرهابي كان يعد لتفجير نفسه بين مدنيين، حيث قال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب ولليوم الثالث على التوالي يواصلون عملياتهم النوعية لاعتقال عناصر عصابات داعش في عدة محافظات.

وتسعى الحكومة العراقية لتوجيه رسائل طمأنة للوفود والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتوضيح جهود بغداد للتصدي لانتشار السلاح في أيدى المليشيات، في الوقت الذى شهدت العراق عملية إرهابية أفرت عن مقتل ضابط ومرافقيه.