بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 03:45 م

العبيدي: إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد ليس في صالح العراق

السفارة الامريكية في بغداد
قالت عضو تحالف القوى العراقية، النائبة منى العبيدي، إن استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق مرفوض، ولا يمكن القبول به خاصة وأن وجودها يأتي وفق إطار قانون دولي، وهي محصّنة وخاضعة لحماية الدولة المستضيفة".

وأضافت، أن "إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد ليس في صالح العراق، لأن جزءاً كبيراً من التطلعات الاقتصادية وبقية الملفات تجري عبر نافذتها"، لافتة إلى أن "إغلاق السفارة قد يقود إلى ضغوط اقتصادية، ونحن نعيش أساساً في ظل أزمات متلاحقة، خاصة في البعد المالي والاقتصادي".

وأشارت إلى أن "تكرار قصف السفارة الأمريكية قد يدفع إلى مسارين خطيرين، هما رد القوات الامريكية بضربات جوية لأهداف داخل البلاد، أو فرض عقوبات، وفي كلا الأمرين الوضع سيكون خطيراً"، مؤكداً "ضرورة فهم تداعيات المشهد العراقي وقراءة واقعية لما يحدث وأن يكون فرض هيبة الدولة قوي".
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