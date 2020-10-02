العبيدي: إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد ليس في صالح العراق

قالت عضو تحالف القوى العراقية، النائبة منى العبيدي، إن استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق مرفوض، ولا يمكن القبول به خاصة وأن وجودها يأتي وفق إطار قانون دولي، وهي محصّنة وخاضعة لحماية الدولة المستضيفة".



وأضافت، أن "إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد ليس في صالح العراق، لأن جزءاً كبيراً من التطلعات الاقتصادية وبقية الملفات تجري عبر نافذتها"، لافتة إلى أن "إغلاق السفارة قد يقود إلى ضغوط اقتصادية، ونحن نعيش أساساً في ظل أزمات متلاحقة، خاصة في البعد المالي والاقتصادي".



وأشارت إلى أن "تكرار قصف السفارة الأمريكية قد يدفع إلى مسارين خطيرين، هما رد القوات الامريكية بضربات جوية لأهداف داخل البلاد، أو فرض عقوبات، وفي كلا الأمرين الوضع سيكون خطيراً"، مؤكداً "ضرورة فهم تداعيات المشهد العراقي وقراءة واقعية لما يحدث وأن يكون فرض هيبة الدولة قوي".