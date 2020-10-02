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الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 03:39 م

67 حالة وفاة و4785 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

كورونا العراق
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و67 حالة وفاة في مختلف محافظات العراق، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في جدول توضيحي، أنها "سجلت 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و67 حالة وفاة، فضلاً عن تسجيل 3922 حالة شفاء من الفيروس التاجي".

وبحسب بيان الوزارة، فإن مجموع الإصابات الكلي ارتفع إلى 372259 حالة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 299804، في حين بلغ عدد الوفيات الكلي 9298 حالة.
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