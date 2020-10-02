بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
راغب علامة: لبنان أصبح كالمريض فى العناية المركزة بسبب الطبقة الحاكمة الكاظمي يوجه بنقل جثمان المذيع نهاد نجيب من تركيا إلى العراق أكثر من 40 زعيم قبيلة في ديالى يوقعون وثيقة عشائرية تضمن رفض عودة مجالس العزاء والتجمعات دهوك تدعو إلى إعادة فرض حظر التجوال في إقليم كردستان كندا تراقب حوادث الهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية والعسكرية في العراق القوة الجوية تقصف أوكار داعش الإرهابي في صلاح الدين تحرير مختطف والقبض على الخاطفين في الكرمة بالانبار سائرون: التوصل إلى شبه اتفاق بين الكتل السياسية بشان عدد الدوائر الانتخابية الكروي: القوى السياسية جادة في حسم فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد بلاسخارت تشيد بصمود الذين يواصلون الضغط من أجل التغيير
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 02:59 م

راغب علامة: لبنان أصبح كالمريض فى العناية المركزة بسبب الطبقة الحاكمة

راغب علامة
واصل الفنان اللبناني راغب علامة، هجومه على الحكومة اللبنانية واتهامها بالفشل وسوء الإدارة، واصفًا إياهم بـ "الجزارين" والمجرمين.

وقال علامة ، فى تغريدة له ، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة  "تويتر"، قائلاً : "بسبب الطبقة الحاكمة والفاشلة والمجرمة، لبنان هذا البلد الجريح أصبح كالمريض في العناية المركزة".

وتابع: "ومن يدّعوا أنهم يداووه هم جزّارون ومجرمون وليسوا أطبّاء!! كل يوم نسمع عن انهيار قطعة منه، اليوم القطاع الصحي بخطر بعد الانهيار المالي والاقتصادي ! والآتي أعظم، حسبنا الله ونعم الوكيل".



أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2422019361214النائب حسين العقابي

العقابي يؤكد: حراك تشرين أعاد للعراقيين هويتهم الوطنية وأرعب الفاسدين 02 تشرين الأول 2020 10:50 ص

الكربولي

​ الكربولي مغرداً: غلق السفارات نكسة سياسية 01 تشرين الأول 2020 09:32 ص

النائب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله

زيباري مغردا: نفس الجهة مسؤولة عن إطلاق الصواريخ في بغداد وأربيل 01 تشرين الأول 2020 09:09 ص

مسرور بارزاني

مسرور بارزاني يدين الهجوم الصاروخي على أربيل ويطالب الكاظمي بمحاسبة الجناة 01 تشرين الأول 2020 09:05 ص

الحلبوسي

بالذكرى الاولى لتظاهرات تشرين ..الحلبوسي يجدد دعمه الكامل لمطالب المتظاهرين 01 تشرين الأول 2020 09:03 ص

جمال الكربولي

الكربولي: نفوذ اللادولة يتغول في العراق 30 أيلول 2020 03:59 م

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إيقاف الهجمات الإجرامية في العراق ومحاسبة الجناة 30 أيلول 2020 10:05 ص

unnamed-4

الصدر يحذر من صدام شيعي-شيعي يعرض العراق لخطر جسيم 29 أيلول 2020 12:57 م

التعليقات