راغب علامة: لبنان أصبح كالمريض فى العناية المركزة بسبب الطبقة الحاكمة

واصل الفنان اللبناني راغب علامة، هجومه على الحكومة اللبنانية واتهامها بالفشل وسوء الإدارة، واصفًا إياهم بـ "الجزارين" والمجرمين.



وقال علامة ، فى تغريدة له ، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً : "بسبب الطبقة الحاكمة والفاشلة والمجرمة، لبنان هذا البلد الجريح أصبح كالمريض في العناية المركزة".



وتابع: "ومن يدّعوا أنهم يداووه هم جزّارون ومجرمون وليسوا أطبّاء!! كل يوم نسمع عن انهيار قطعة منه، اليوم القطاع الصحي بخطر بعد الانهيار المالي والاقتصادي ! والآتي أعظم، حسبنا الله ونعم الوكيل".







