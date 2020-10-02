الكاظمي يوجه بنقل جثمان المذيع نهاد نجيب من تركيا إلى العراق

أوعز رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بنقل جثمان المذيع الراحل نهاد نجيب من تركيا إلى العراق.



وذكر مكتب الكاظمي، أن "الكاظمي أوعز بنقل جثمان المذيع الراحل من تركيا إلى العراق بعد مناشدة من عائلته".



وتوفي في تركيا المذيع العراقي القدير نهاد نجيب بعد معاناة مع المرض.





ونجيب من مواليد 1949 في كركوك، وهو مذيع وإعلامي عراقي مخضرم ومعروف يتميز بخامته الصوتية المميزة، عمل مذيعاً لسنوات طويلة امتدت الى أكثر من اربعة عقود.