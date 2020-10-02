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الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 02:14 م

دهوك تدعو إلى إعادة فرض حظر التجوال في إقليم كردستان

حظر التجوال في كردستان
دعت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك، اليوم الجمعة، إلى إعادة فرض حظر التجوال في إقليم كردستان كافة لمدة لا تقل عن أسبوعين على أقل تقدير وذلك بعد تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، اليوم، "نطالب بإعلان فرض حظر التجوال في إقليم كردستان لمدة أسبوعين على اقل تقدير، واذا تكن المدة شهرا فإنه افضل لكي نتمكن من السيطرة والحد من ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا".

وأضاف البيان، أن انتشار فيروس كورونا في دهوك خرج عن السيطرة، مشيرا الى ان اولئك الذين بحاجة الى دعم اجهزة التنفس كان عليهم ولمرات عدة ان ينتظروا دورهم.

وأردف البيان، أن هذه هي المرة الاولى التي تشهد فيها دهوك ارتفاعا غير مسبوق بمعدل الاصابات بالوباء والذي لايزال يواصل الارتفاع.
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