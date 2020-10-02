كندا تراقب حوادث الهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية والعسكرية في العراق

أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، أن بلاده تراقب عن كثب حوادث الهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية، والعسكرية في العراق.



وقال ساجان في بيان، إن كندا ملتزمة بمهامها في الشرق الأوسط، وببرنامج حلف الشمال الأطلسي "الناتو" في مجال تدريب العسكري.



وعن الهجوم الذي تعرضت له محافظة اربيل عاصمة إقليم كردستان قال الوزير: إن حماية أمن قواتنا في مقدمة اولولياتنا.



وأردف ساجان بالقول: نراقب تطورات الوضع في العراق عن قرب، ونجري قراءة دقيقة للهجمات الامنية في ذلك البلد.



يأتي هذا في وقت تزايدت فيه الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية من البلدان الاخرى في العراق بينها سفارة الولايات المتحدة الامريكية من قبل مجاميع مسلحة تتهمها واشنطن بأنها موالية الى إيران.



