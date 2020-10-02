القوة الجوية تقصف أوكار داعش الإرهابي في صلاح الدين

أكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، اليوم الجمعة، أن القوة الجوية قصفت بعنف أوكار داعش الإرهابي على الحدود مع صلاح الدين.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد ضيفان العبيدي في تصريح صحفي، إن القوة الجوية العراقية قصفت بعنف العديد من أوكار ومضافات داعش الإرهابي في القرى المهجورة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الأخيرة.

وأضاف العبيدي، أن القصف جاء متزامنا مع عملية عسكرية انطلقت لتعقب خلايا داعش في تلك القرى المهجورة والتي شكلت مؤخرا تحدي أمني كبير لديالى بسبب تسلل ارهابيي داعش بين فترة واخرى لاستهداف القطعات الامنية والقرى المحررة.