اشتباكات عنيفة بين أرمينيا والقوات الأذرية .. وفرنسا تحذر من "تدويل" النزاع في "قره باغ"

أعلنت أرمينيا،اليوم الجمعة، إسقاط طائرة حربية أذرية وطائرتين بدون طيار بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء نيكول باشينيان أن بلاده أسقطت 4 طائرات مسيرة في إقليمين قرب العاصمة يريفان.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية: "أنظمة الدفاع الجوي في ناغورني قره باغ أسقطت طائرة حربية أذرية وطائرتين بدون طيار".

وأضاف باشينيان على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أن أربع طائرات مسيرة ظهرت في الأجواء الأرمينية في إقليمي كوتايك وجغاركونيك، لكن قوات الدفاع الجوي الأرمينية دمرتها مع احتدام الصراع مع أذربيجان لليوم الخامس.

وقال باشينيان لصحيفة لو فيجارو، إن "الوضع أخطر بكثير (من الاشتباكات السابقة في عام 2016). سيكون من الأنسب مقارنته بما حدث في عام 1915 عندما قُتل أكثر من 1.5 مليون من الأرمن في أول إبادة جماعية في القرن العشرين".

و حذرت فرنسا، الجمعة، من "تدويل" النزاع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناجورني قره باغ.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية في أرمينيا، الجمعة، أنها مستعدة للعمل مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإعادة إقرار وقف إطلاق النار في ناجورنو قرة باغ في خطوة نحو خفض التوتر في الاقليم الذي يشهد معارك منذ الأحد الماضي.

أرمينيا تعلن خطوة نحو خفض التوتر في "ناجورنو قرة باغ"

وجاءت الاستجابة السريعة من قبل أرمينيا بعد دعوة رؤساء فرنسا وروسيا والولايات المتحدة الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار مع أذربيجان حول إقليم ناجورنو قرة باغ

والدول الثلاث تشارك في رئاسة مجموعة مينسك، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تشكلت عام 1992 للتوسط لحل الصراع بين أذربيجان والأرمن في جيب ناجورنو قرة باغ الجبلي في جنوب القوقاز.

وتدور معارك ضارية حاليا بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناجورني قرة باغ، وسط اتهامات لنظام رجب طيب أردوغان بمحاولة تأجيج الصراع.

والاشتباكات هي الأسوأ منذ عام 2016، حيث أوقعت خسائر بشرية ومادية من كلا الطرفين، على وقع دعوات التعبئة الوطنية..

