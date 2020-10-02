سائرون: التوصل إلى شبه اتفاق بين الكتل السياسية بشان عدد الدوائر الانتخابية

أعلن تحالف سائرون، ، التوصل إلى شبه اتفاق بين الكتل السياسية في أن يكون عدد الدوائر يتراوح ما بين 3- 5 دوائر، والمجموع الكلي للدوائر 83 دائرة، فيما أكد أن الجلسة المقبلة ستحسم جميع الخلافات على قانون الانتخابات ،وسيصوت عليه داخل قبة البرلمان.



وقال النائب عن التحالف غايب العميري، ، إن "قانون الانتخابات جرت بشأنه الكثير من النقاشات، والاجتماعات، والمؤتمرات، والتحاور بين الكتل والأحزاب السياسية، وكذلك الحكومة والبرلمان، وحتى هذه اللحظة فقد تم التوصل إلى شبه اتفاق بأن تكون هناك دوائر انتخابية متعددة، ولا رجعة للوراء".



وأضاف العميري، أن "الدوائر الانتخابية المتعددة تحوم حولها الكثير من المقترحات، لكن المقترح الأقرب إلى التنفيذ، الذي نال قبول أغلب الأحزاب هو أن يكون عدد الدوائر الانتخابية يتراوح ما بين 3 إلى 5 دوائر، فضلاً عن الاعتماد على عدد النساء في البرلمان، إضافة إلى أن تكون هناك 83 دائرة انتخابية بعموم العراق، هذا ما تم شبه اتفاق عليه".



وأشار إلى أن "هناك بعض التلكؤ أو التأخير في ما يخص محافظتي كركوك والموصل، بسبب وجود اختلاف كبير بين بعض الكتل المتواجدة، أو بعض القوميات المتواجدة في هاتين المحافظين".



وأكد أن "جلسة يوم 10 /10 ستكون حاسمة في تحديد عدد الدوائر، وسوف يصوت على الدوائر في كل محافظة".