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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 01:20 م

الكروي: القوى السياسية جادة في حسم فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد

مجلس النواب

قال النائب مضر الكروي، إن القوى السياسية جادة في حسم فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد مؤكدا أن 90% من خلافاتها حسمت حتى الآن واللقاءات لاتزال مستمرة للوصول إلى صيغة نهائية تعرض على مجلس النواب في جلسته القادمة للتصويت عليه.

وأضاف الكروي، أنه رغم الخلافات وتباين وجهات النظر بين مختلف الكتل السياسية الا ان الوصول الى صيغة توافقيه تسهم في اقرار القانون بشكل نهائي غير مستبعدة في الجلسة القادمة مؤكدا بانه ماراثون الانتخابات القادمة تعاني من مصاعب جمة خاصة في ظل المتغيرات الحاصة في القانون والتي تفرض على المفوضية سلسلة اجراءات معقدة وكثيرة على الارض.

ودأب مجلس النواب من اسابيع على مناقشة ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات في مسعى لحسمه.

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