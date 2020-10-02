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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 01:16 م

نصيف: إجراءات هيئة الضرائب بمحاربة الفساد أوصلت إيراداتها الى 601 مليار دينار في أيلول الماضي

عالية نصيف

أشادت النائبة عالية نصيف بالإجراءات الناجحة التي قامت بتطبيقها الهيئة العامة للضرائب والتي أسهمت في زيادة إيرادات الدولة وسهلت قيام المكلفين بدفع الضرائب دون إرسال لجان الكشف والتقدير التي بعضها ألحق الضرر بالدولة وبالمواطن بسبب الفساد .

وقالت في بيان اليوم إن إيرادات الضرائب في شهر أيلول الماضي حطمت رقماً قياسياً بوصولها الى 601 مليار دينار، وذلك بفضل الإجراءات الممتازة التي اتخذها مدير عام هيئة الضرائب، والمتضمنة محاربة الفساد في لجان التقييم والكشف، فقد اختصر المعركة ضد الفساد بتوجيه ضربة قاضية لضعاف النفوس وألغى هذه اللجان وفتح الباب أمام المكلفين للمجيء ودفع ما بذمتهم من ضرائب، فقد عادت الثقة بين المواطن والهيئة العامة للضرائب ". 

وتابعت نصيف :" نأمل أن تحذو بقية الهيئات الحكومية والوزارات حذو الهيئة العامة للضرائب في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتجاوز الحلقات الروتينية، مع التشديد على مكافحة آفة الفساد وقطع الطريق على المفسدين.

واكدت انه خلال الايام القليلة المقبلة سنكشف للرأي العام العراقي الفساد الذي كان موجوداً في الهيئة خلال الولاية السابقة والذي سبق لنا أن طالبنا هيئة النزاهة بفتح تحقيق حوله ".

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