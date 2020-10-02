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الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 01:13 م

ملا طلال : الوجود السياسي والأمني الأمريكي ليس أحتلالًا وجاء بطلب من حكومات عراقية سابقة

الجيش-الأمريكي

اكد احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان الوجود السياسي والأمني الأمريكي ، ليس أحتلالًا وجاء بطلب من حكومات عراقية سابقة، لظروف أستثنائية معروفة، لا زالت قائمة ،وهذا ينزع  قطعًا، مفهوم المقاومة.

وقال طلال في منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك :  ان الحكومة الحالية قطعت شوطاً كبيرا في طريق تنظيم العلاقات الأمنية والسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال جولتي حوار ستراتيجي، جرت بكل حرص على السيادة، وبوطنية خالصة.

وتابع : سيعزز العراق المستقل الحر وحكومته الحالية، هذا التعاون الواقعي والضروري والمؤمّن لمصلحة الشعب العراقي ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل مع أية دولة تحترم العراق كدولة مستقلة، صاحبة سيادة كاملة، تقدر وتتفهم المصالح المشتركة، بينها وبين العراق كدولة.

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