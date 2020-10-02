الهند تسجل 81484 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 81484 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت وزارة الصحة في الهند، إن "العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 6.39 مليون، في حين اقترب عدد الوفيات من 100 ألف".



وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع بـ1095 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى 99773 حالة وفاة".



وتأتي الهند في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.