حريق ضخم يلتهم سوقا في بوشهر الإيرانية المطلة على الخليج العربي



نشب حريق ضخم، أمس الخميس، في سوق كبير في ميناء مدينة ”ديلم“ التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران المطلة على الخليج، بحسب ما ذكر موقع ”أمروز نيوز“ الإيراني المحلي.

وقال الموقع إن ”النيران اشتعلت صباح اليوم في سوق بندر ديلم الساحلي وانتشر الحريق في عدد من المحلات التجارية“، مضيفا أن ”أسباب الحريق لم تعرف بعد“.



ونقل الموقع عن مصادر محلية في مدينة ديلم الساحلية، قولها إن الحريق ”كبير للغاية“،وتسبب في تدمير أغلب المحال التجارية.



وبندر ديلم هي إحدى مدن محافظة بوشهر التي أصبحت مدينة تجارية بسبب قربها من دول الخليج العربي، بما في ذلك الكويت والإمارات العربية المتحدة.

وأدى تنوع البضائع والأسعار المعقولة إلى إنشاء العديد من الممرات ومراكز التسوق في هذا الميناء وأصبحت هذه المنطقة من أكثر مدن المحافظة ازدحاما.



وأحد أهم أسواق ميناء ديلم هو سوقه الموسمي المقام بجوار شاطئ ديلم، ويجذب هذا السوق السياحي بمنتجاته المتنوعة وأسعاره المعقولة عددا كبيرا من السائحين كل عام لا سيما خلال فترة عيد النوروز.