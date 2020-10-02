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الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 11:49 ص

الخارجية الأمريكية تصادق على بيع أنظمة بحرية لمصر بقيمة 417 مليون دولار

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

صادقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أنظمة متعلقة بالمجال البحري، لمصر، بقيمة 417 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية: "قررت وزارة الخارجية الموافقة على بيع أنظمة وعي بالمجال البحري ومعدات خاصة بها لمصر في إطار المبيعات العسكرية الخارجية".

وأشار البيان إلى أن الصفقة تتضمن رادارات ثابتة ومتحركة، وأجهزة استشعار أشعة فوق الحمراء ومجموعات اتصالات لاسلكية، وأنظمة توليد طاقة هجينة، ودوائر تلفزيونية مغلقة، ووحدات نقل طاقة وبيانات، وأنظمة تعرف آلي.

كما تتضمن الصفقة أبراج مراقبة مختلفة، ووحدات لمراكز عمليات، إضافة إلى 6 أنظمة حماية موانئ، و 12 طائرة بدون طيار قادرة على الإقلاع والهبوط عاموديًا، و6 محطات أرضية، و14 مركبة مراقبة بحرية متحركة، و3 منصات رصد الحالة الجوية.

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