العمليات المشتركة تكشف حقيقة اعتقال مطلقي الصواريخ على أربيل

نفت قيادة العمليات المشتركة، اعتقال المجموعة الإرهابية التي استهدفت محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ.



وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن" التصريحات التي نسبت لقيادة العمليات باعتقال المجموعة الارهابية التي استهدفت محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ بواسطة عجلة نوع كيا عار عن الصحة".



وطالبت القيادة "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات".