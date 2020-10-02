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الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 11:37 ص

بومبيو: أوروبا مفتاح عملية السلام في الشرق الأوسط بعد اتفاق إبراهام‎

بومبيو
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الدول الأوروبية لها دور أساسي في دعم عملية السلام بالشرق الأوسط بعد توقيع ما يسمى اتفاق إبراهام.
وأضاف بومبيو في حديث لصحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية: ”أعتقد أن للزعماء الأوروبيين دورا استراتيجيا.. (أيضا في) كبح ونبذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لا تزال تمثل أكبر قوة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها“.
وتابع بأنه يأمل في أن ينضم الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة ويلتزمون بمفاوضات جادة مع إسرائيل.
وردا على سؤال حول المطلوب لذلك بالنظر إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر الاتفاقات باطلة، قال بومبيو: ”يجب أن يلتزموا (الفلسطينيون) بالحوار“.
ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اتفاقيتي سلام مع دولة إسرائيل الشهر الماضي.
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