اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي الإيرانية في الحديدة

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، صباح اليوم الجمعة، بين القوات المشتركة بالساحل الغربي وميليشيات الحوثي، في مدينة الحديدة شمال غرب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن ”الاشتباكات المسلحة عنيفة للغاية، وقد اندلعت إثر هجوم وقصف مدفعي، شنته ميليشيات الحوثي، استهدفت من خلاله مواقع القوات المشتركة، باتجاه جامعة الحديدة ومنصة 22 مايو“.

وأضافت المصادر أن دائرة الاشتباكات توسعت بين الطرفين، لتنتقل من اتجاه جامعة الحديدة، إلى اتجاه مناطق أخرى، مشيرة إلى وصول تعزيزات إلى خط التماس لدعم الحوثيين.

وبحسب المصادر، فإن ميليشيا الحوثي ضاعفت مؤخرا نشر المدافع، وسط الحارات والأحياء السكنية في المناطق القريبة من خطوط التماس، وبات دوي الانفجارات عند اشتعال المعارك قويا جدا، مما يشكل حالة كبيرة من الذعر بين أوساط الأهالي.

وذكرت المصادر أن ”القصف المدفعي للحوثي، ينطلق من وسط الأحياء السكنية؛ مما يؤدي إلى تساقط القذائف والرصاص الراجع، على المباني السكنية والمنازل المحيطة، وقد أسفر عن ذلك إصابة وجرح عدد من المواطنين“.