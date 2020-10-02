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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 11:25 ص

ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

ترامب وميلنيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه والسيدة الأولى ميلانيا، أصيبا بفيروس كورونا المستجد.
وكتب ترامب على تويتر اليوم الجمعة أن التحاليل أثبتت إصابته هو وميلانيا بالفيروس، وقال: ”سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور“.
وكان ترامب أعلن في وقت سابق، أنه وزوجته ميلانيا خضعا للحجر الصحي بعد إصابة مساعدة له بالفيروس.
وكتب ترامب على تويتر: ”هوب هيكس التي تعمل بجد دون أن تأخذ استراحة صغيرة تأكد للتو إصابتها بكوفيد 19“.
وأضاف: ”أمر رهيب! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الفحوص التي أجريت لنا. في الوقت نفسه سنبدأ عملية الحجر الصحي“.
وبعد خروج نتائج الفحوصات تبينت إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بالفيروس.
وطمأن طبيب الرئيس الأميركي على صحته قائلا إنه ”بخير“ وسيواصل أداء واجباته ”دون انقطاع“ أثناء الحجر الصحي مع السيدة الأولى.

وقال الطبيب شون كونلي: ”كلاهما بخير في هذا الوقت ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي“.
وألغى ترامب مهرجانا انتخابيا في فلوريدا كان مقررا اليوم الجمعة.
وكان من المقرر أن يقيم ترامب تجمعا ضمن حملته الانتخابية في مطار سانفورد في فلوريدا مساء الجمعة، لكن جدوله المحدّث يقتصر على مكالمة هاتفية خلال منتصف النهار حول ”دعم المسنين في مواجهة كوفيد-19“.


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