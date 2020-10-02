بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 10:59 ص

هزتان أرضيتان تضربان مدينتين بالعراق

هزة أرضية
حدثت هزتان أرضيتان، اليوم الجمعة في كل من محافظة حلبجة بإقليم كردستان، وقضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى.

وسجلت المراصد الزلزالية العراقية هزتين فجر اليوم الأولى بقوة ٣.٤ على مقياس رختر في كرماشان/ ايران تبعد ٦٦كم جنوب شرق حلبجة في الساعة ١٢:٥٥:٢٦ بالتوقيت المحلي.

وأما الثانية كانت بقوة ٣.١ على مقياس رختر و جدثت في كيلان غرب/ إيران تبعد ٣٠كم جنوب شرق قضاء خانقين في الساعة ١:١١:٠٠ بالتوقيت المحلي.

هذا ولم ترد تقارير حول شعو السكان في حلبجة وخانقين بالهزتين اضافة الى ما نجم عنهما من اضرار حتى وقت كتابة الخبر.
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