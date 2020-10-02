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الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 10:57 ص

ضبط ساحة لتهريب المنتجات النفطية جنوب شرق بغداد

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ضبطت القوات الامنية ساحة لتهريب المنتوجات النفطية جنوب شرق بغداد.

 وقال  بيان لشرطة الطاقة:" ان مفارز  مديرية قسم مراكز شرطة نفط بغداد  ضبطت ساحة تستخدم لتهريب النفط ومشتقاته في ناحية النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد،   تم العثور بداخلها على ٤خزانات مدفونة تحت الأرض  سعة 36000 لتر موصولة بأنابيب مطاطية ممتدة لمسافة 2000 متر مربوطة على الانبوب النفطي 16 عقدة  للنفط الخام ".

واضاف :" ان مفارز شرطة النفط  قامت برفع الانابيب وتفكيكها وتهشيم الخزانات ومصادرة المنتوج النفطي، واقامة دعوى قضائية بحق صاحب الساحة وملاحقة المهربين لحين القبض عليهم ". 
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