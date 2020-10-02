بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 10:54 ص

النزاهة تضبط مجموعة تنتحل صفة العمل بهيئة مزعومة لمكافحة الفساد في نينوى وبابل

النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مجموعةٍ تنتحل صفة العمل في "هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات  بنينوى"؛. 

واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان:" ان مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة تلقت معلوماتٍ عن مجموعةٍ تتواجد في ديوان محافظة نينوى  تدعي الانتماء إلى"هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات"، وأن هذه المجموعة أقدمت على تقديم كتب ووثائق؛ لغرض الحصول على موافقة المحافظ على افتتاح مكتب  للهيئة؛ بغية ممارسة أعمالها". 

واضافت الدائرة:"ان تحرك المديريَّة السريع أفضى إلى جمع المعلومات والتحري واستحصال القرار القضائي بضبط كل ما له علاقة بالقضيَّـة، إذ تمكنت من ضبط المتهم  الذي انتحل صفة مدير فرع الهيئة المزعومة في المحافظة،  ومتهم آخر انتحل صفة عضو فيها".

وتابعت :" ان العمليَّة أسفرت عن ضبط المتهمين وكذلك الباجات والوثائق والكتب والنظام الداخلي التي كانت بحوزتهم، وتم عرضهم رفقة المبرزات المضبوطة على  قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيف المتهمين واصدار امر قبض بحق متهم آخر ".

واوضحت :" ان المجموعة كانت قد فتحت مكتباً مزعوماً لها في محافظة بابل، وخاطبت محافظة نينوى في محاولة لفتح فرع لها فيها"، مؤكدة :" ان قاضي التحقيق المُختصِّ في نينوى وبعد مخاطبته الجهات المعنية في محافظة بابل، اصدر أمر قبض بحق المتهمين في القضية

حيث تم تنفيذ  الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المختص في محافظة بابل بحق المتهم الرئيس الذي كان ينتحل صفة رئيس "هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات"، وذلك بالتنسيق والإشراف بين مكتب تحقيق الهيئة في بابل وجهات إنفاذ القانون،فيما دعت الهيئة المؤسسات الرسمية والمواطنين والجهات الاخرى الى توخي الحذر من مثل هذه الأعمال  والتيقن والتحقق  من الجهات التي تتعامل معها  من خلال اعتماد طرق الاتصال والتواصل الرسمية المعلنة من قبل الهيئة.

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