بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
هل يستطيع الكاظمي طرد ألوية الميليشيات الموالية لإيران من المنطقة الخضراء؟ هزتان أرضيتان تضربان مدينتين بالعراق "تشابه الأسماء" في العراق.. يؤدي إلى اعتقال الأبرياء 7 مطالب لحكومة الكاظمي.. العراقيون يحيون الذكرى الأولى لـ "انتفاضة تشرين" برشلونة يقضي على سلتافيغو ويهزمه في ملعبه بثلاثية نظيفة وفاة المذيع العراقي نهاد نجيب في تركيا بعد إصابته بفايروس كورونا ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الساهر: حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم المالية النيابية ترد على تسريبات بشان خفض رواتب الموظفين الرافدين: مستمرون بفتح الحسابات للمواطنين لايداع اموالهم وحصولهم للفوائد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 10:54 ص

"تشابه الأسماء" في العراق.. يؤدي إلى اعتقال الأبرياء

اعتقال

تستمرّ مشكلة "تشابه الأسماء" في العراق وهو ما يؤدي إلى اعتقال الأبرياء في الكثير من الأحيان. وتتشابه أسماء هؤلاء مع آخرين ينتمون إلى جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية ومطلوبين للقضاء.

وتعمل القوات الأمنية على التدقيق في أسماء المارة عند نقاط التفتيش التي تربط بين المدن، أو تلك الجوالة داخل المدن، إضافة إلى المعابر الحدودية والمطارات.

في هذا الإطار، تتحدث مصادر أمنية عراقية عن اعتقال مشتبه بهم من جرّاء تشابه الأسماء.

ولا تتوافر لدى القوات الأمنية قاعدة بيانات كاملة ومفصلة عن المتورطين بجرائم إرهابية والقتال مع تنظيم "داعش" الإرهابي أو مساعدته.

ولا تملك غير اسم المتهم واسم والده أو جده من دون أية تفاصيل أخرى. وبالتالي، يزداد اعتقال الأبرياء نتيجة تشابه الأسماء في المناطق المحررة من سيطرة "داعش" الإرهابي، إضافة إلى بغداد وبابل وديالى.

وتشهد مناطق شمال بابل ومدخل بغداد الشمالي حوادث اعتقال متكررة بناءً على معلومات متشابهة بين أبرياء ومطلوبين للقضاء، ما يؤدي إلى إخفاء مئات العراقيين.

وقد أفرج عن بعضهم بعد أشهر من الاعتقال بعدما تعرضوا للضرب، في وقت ما زال آخرون مجهولي المصير. وفي وقت ينجح آخرون في تجاوز عمليات التدقيق الأمني، إلا أنهم يعيشون خوفاً مستمراً خشية اعتقالهم.

وعلى الرغم من إصدار السلطات تعليمات مشددة تتعلق بمشكلة تشابه الأسماء، ما زال أفراد الأمن والحشد الشعبي يعتمدون في عمليات الاعتقال على الاسم الثلاثي للعراقيين.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في كانون الثاني الماضي أن مشكلة تشابه الأسماء الثلاثية أو الرباعية ستنتهي بعد اعتماد البطاقة الموحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا إن "هناك مطلوبين للعدالة تتشابه أسماؤهم مع أسماء مواطنين بريئين يتعرضون للمساءلة والمضايقات في المطارات"، مؤكداً أن "البطاقة الموحدة ستعتمد على رقم البطاقة التي لا يمكن أن تتكرر مع رقم بطاقة وطنية أخرى".

من جهته، يشير عضو مجلس العاصمة في بغداد سعد المطلبي إلى وجود أخطاء أمنية كثيرة في مختلف المناطق العراقية من جراء اعتماد أساليب قديمة في ملاحقة الإرهابيين والمطلوبين للقضاء.

وأكد المطلبي، أن "قيادة العمليات العسكرية في بغداد ووزارة الداخلية تكرر تجربة التدقيق الأمني في الشوارع مع حصول أي توتر أمني، ما يعرض المواطنين للخوف. ولو أن الإدارة الأمنية اعتمدت على التكنولوجيا الحديثة في التعرف إلى المشتبه بهم لما اعتقل أبرياء".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي والميليشيات

هل يستطيع الكاظمي طرد ألوية الميليشيات الموالية لإيران من المنطقة الخضراء؟ 02 تشرين الأول 2020 11:16 ص

الكاظمي والتظاهرات

7 مطالب لحكومة الكاظمي.. العراقيون يحيون الذكرى الأولى لـ "انتفاضة تشرين" 02 تشرين الأول 2020 10:10 ص

سهل 2 الحشد الشعبي

من هنا انطلقت الصواريخ على آربيل.. سهل نينوى منطقة نفوذ إيراني كامل وسيطرة فيلق بدر و اللواء 30 للحشد الشعبي الإرهابي 02 تشرين الأول 2020 02:03 ص

احتجاجات العراق

#نريد_وطن #راجع_آخد_حقي.. هاشتاجات ثورة تشرين تغزو مواقع التواصل مع قرب الرجوع للميادين 01 تشرين الأول 2020 11:12 م

ديفيد شينكر الخارجية الأمريكية

واشنطن تُشعل الأضواء الحمراء: ميليشيات إيران بالعراق مشكلة كبرى.. ومراقبون: تحذير يستبق العاصفة 01 تشرين الأول 2020 10:05 م

المالكي وبلاسخارت

بلا سخارت تزور نوري المالكي والرسالة: قصف آربيل عبر ميليشيات إيران خط أحمر وهذا مرفوض من جانبكم تمامًا 01 تشرين الأول 2020 09:45 م

العبادي

عبادي الحشد الإرهابي يعظ ويحذر: "قوى اللادولة".. قصف السفارات يصب لصالحها 01 تشرين الأول 2020 02:13 ص

آربيل

ضاع العراق.. الحشد الشعبي الإرهابي الإيراني يطلق الصواريخ على آربيل بعد أنباء نقل السفارة الأمريكية إليها 01 تشرين الأول 2020 01:10 ص

التعليقات