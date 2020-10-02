المالية النيابية: العراق سيعلن إفلاسه مبكرا والحكومة تنوي اقتراض 27 ترليون دينار

أكدت اللجنة المالية النيابية، ، ان العراق سيعلن افلاسه مبكرا في حال استمرت الحكومة السير باتجاه طرق الاقتراض، مبينا ان الحكومة تنوي اقتراض 27 ترليون اخرى لتامين الرواتب الى نهاية العام.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي سعداوي ان “البرلمان ينتظر من الحكومة تقديم الية معالجة العجز الموجود وطرق توفير تلك الاموال.

واضاف انه “بعد شهرين من الانتظار لتقديم الحكومة ورقة المعالجة تقدمت الحكومة بطلب اقتراض ثاني من دون أي معالجات للعجز ولتتحدث عنه.