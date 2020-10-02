بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 02 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 10:52 ص

المالية النيابية: العراق سيعلن إفلاسه مبكرا والحكومة تنوي اقتراض 27 ترليون دينار

المالية النيابية
أكدت اللجنة المالية النيابية، ، ان العراق  سيعلن افلاسه مبكرا في حال استمرت الحكومة السير باتجاه طرق الاقتراض، مبينا ان الحكومة تنوي  اقتراض 27 ترليون اخرى لتامين الرواتب الى نهاية العام.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي سعداوي ان “البرلمان ينتظر من الحكومة تقديم الية معالجة العجز الموجود وطرق توفير تلك الاموال.
واضاف انه “بعد شهرين من الانتظار لتقديم الحكومة ورقة المعالجة تقدمت الحكومة بطلب اقتراض ثاني من دون أي معالجات للعجز ولتتحدث عنه.
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أخر تعديل: الجمعة، 02 تشرين الأول 2020 10:58 ص
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